Dieci scene saggiamente tagliate per migliorare un film

L'inno di Hogwarts - Harry Potter e il calice di fuoco (2005)

A volte un film viene tagliato per capricci dei produttori, per paura che sia troppo lungo, o troppo complesso, o troppo triste/deprimente/cupo. Altre volte, invece, succede che una scena venga tagliata perché, in effetti, spezza il ritmo del film o potrebbe rovinarne il tono. In questi casi, il taglio è non solo auspicabile, ma davvero saggio. Ecco dieci casi in cui questo è avvenuto...



A cominciare da Harry Potter e il calice di fuoco, il quarto capitolo della saga tratta dai romanzi di J.K. Rowling. Il film segna il definitivo ritorno di Voldemort e la vitata dark degli ultimi capitoli. Per questo, giustamente, si decise di tagliare la scena in cui gli studenti di Hogwarts intonano l'inno della scuola. Al di là del testo discutibile, si tratta di una scena troppo slegata dal crescendo drammatico del film, che avrebbe sdrammatizzato eccessivamente la storia.



