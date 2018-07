Dieci performance che puntavano all'Oscar ma che sono terribili

Collateral Beauty (2016)

Will Smith, Kate Winslet, Edward Norton, Keira Knightley e il resto del cast di Collateral Beauty vinsero un Razzie collettivo per la loro performance in questo melodramma in cui un manager di successo (Smith) cerca di superare la depressione per la morte della figlia. Una sorta di favola moderna che, sulla carta, doveva apparire come una scommessa sicura per i produttori. Ma che si rivelò troppo studiata a tavolino per strappare qualche lacrima in sala.