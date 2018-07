Stunt sbagliati, ecco gli errori montati comunque nei film

Il mago di Oz (1939)

In una scena del classico Il mago di Oz, Margaret Hamilton, che interpreta la Strega dell’Ovest, scompare alla vista di Dorothy dietro una nuvola di fumo. L’attrice avrebbe dovuto scivolare dentro una botola mentre fuori esplodevano i fuochi d’artificio, ma la botola non scattò. Le ustioni sofferte dalla Hamilton la misero fuori gioco per sei settimane. Al suo ritorno, dovette indossare guanti verdi perché la pelle delle mani era ancora troppo delicata per sopportare il trucco. Per lo meno il regista Victor Fleming le disse che non avevano bisogno di rifare la scena: era perfetta così come era venuta.