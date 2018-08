Dieci potentissimi finali che vi faranno piangere a dirotto

Avengers: Infinity War (2018)

Non sempre un finale triste è il contrario di un lieto fine. Ci sono casi di film che finiscono esattamente come dovrebbero, con una nota di tristezza che però è in linea con quanto visto fino a quel momento. Una tristezza che nasce dal sacrificio di un personaggio, da una storia d'amore non realizzata, da qualche sogno infranto. Andiamo a scovare dieci finali memorabili che ci hanno fatto piangere a dirotto, ma che erano inevitabili...



OVVIAMENTE: SPOILER!



Cominciamo dal recente Avengers: Infinity War. Nessuno si aspettava una tale carneficina alla fine dello spettacolare blockbuster Marvel. E, per quanto sappiamo che nel prossimo capitolo quasi tutti i personaggi morti per mano di Thanos torneranno in vita, quando il giovane Peter Parker, alias Spider-Man, stringe in un abbraccio il padre putativo Tony Stark per poi dirgli "Mi dispiace", prima di smaterializzarsi in una nuvola di polvere, è un momento estremamente toccante. Lo dobbiamo alla bravura di Tom Holland e Robert Downey Jr., che rendono l'affetto tra i due palpabile.



