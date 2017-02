I dieci colpi di scena più prevedibili della storia del cinema

Dieci finali prevedibilissimi

Non fraintendeteci: Shutter Island di Martin Scorsese resta un buon thriller ricco di suspense, ma se state cercando la sorpresa che vi cambi la vita, qui non la troverete.



Succede spesso che un thriller si concluda con una rivelazione che mette sottosopra la nostra comprensione del film. Purtroppo, non sempre questi colpi di scena sono potenti o inaspettati come dovrebbero: anche in film che ci convince, è possibile che il "twist" finale sia fiacco e prevedibile. Da qui in poi... SPOILER!!



Succede proprio in Shutter Island: il fatto che tutto il plot sia in realtà una fantasia, un'illusione del protagonista Leonardo DiCaprio lo si scorge lontano un miglio. Non è evidente subito che lui sia proprio un paziente dell'ospedale psichiatrico, ma, specialmente dopo la sequenza in cui sogna la moglie, si capisce che Teddy non è chi sostiene di essere e la botta finale perde così di consistenza.



Diamo uno sguardo agli altri colpi di scena più prevedibili della storia del cinema!



