Dieci colpi di scena che hanno rovinato un film

ATTENZIONE: OVVI SPOILER SUI FINALI DEI FILM!

Puntare tutto su un colpo di scena finale può essere molto rischioso, in un film, perché se il colpo di scena non è perfetto può rovinare tutto. È il caso di Planet of the Apes – Il pianeta delle scimmie di Tim Burton. Il film è meno peggio di quello che ricordiamo, ma il finale tenta inutilmente di competere con quello dell'originale (ovvero il più grande twist della storia del cinema) con un colpo di scena che non sta in piedi. L'immagine della statua di Abraham Lincoln sostituita con quella di Thade (Tim Roth) fa impressione, e l'idea che il protagonista ritorni sulla Terra per scoprirla dominata dalle scimmie si avvicina al finale del romanzo di Pierre Boulle. Ma lì era un semplice ribaltamento allegorico che non necessitava di vera logica, qui invece apre la strada a una serie di elucubrazioni spaziotemporali che finiscono, invariabilmente, per non avere alcun senso.