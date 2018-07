Dieci personaggi diventati popolari contro ogni previsione

Han Solo

E pensare che George Lucas non voleva nemmeno considerare Harrison Ford per il ruolo di Han Solo in Star Wars. Il regista avrebbe preferito non lavorare con nessuno degli interpreti di American Graffiti, e aveva in mente Christopher Walken o Kurt Russell per il ruolo del contrabbandiere guascone più amato di sempre.



Ma il direttore casting Fred Roos la pensava diversamente e assunse Ford (nel frattempo diventato falegname perché in attesa del secondo figlio) per fargli montare una porta durante i provini di Star Wars alla American Zoetrope di Coppola. Tese dunque una trappola a Lucas, che ci cascò. Per fortuna, perché stando ai resoconti fatti da vari testimoni, il personaggio di Han era piuttosto piatto sulla carta. Fu Ford a donargli la sua attitudine da spaccone, segnando intorno ai dialoghi delle annotazioni su come pronunciarli. Di fatto contribuendo a creare il personaggio che oggi conosciamo. E che divenne talmente celebre da meritarsi un suo film solista.