90 anni di Stanley Kubrick, scopriamo i segreti del più grande regista

L'atterraggio sulla Luna, un film di Stanley Kubrick

Tra le più famose teorie di complotto c'è quella del finto allunaggio. Chi sostiene questa teoria afferma che non siamo mai andati sulla Luna, ma che si sia trattato di una finzione costruita ad arte per battere i russi nella corsa allo spazio. Una delle parti più divertenti della teoria riguarda il coinvolgimento di Stanley Kubrick, chiamato dalla NASA a girare l'allunaggio per via dell'impressionante ricostruzione della Luna vista in 2001: Odissea nello spazio. In realtà, a ben guardare, sia l'aspetto della superficie lunare sia i movimenti degli astronauti, che camminano come se la gravità non fosse 1/6 di quella terrestre, dimostrano come la ricostruzione non sia per niente plausibile come pensano i complottisti. Su questa teoria, comunque, è stato fatto un divertente film, Moonwalkers.