La recensione di Gotti, John Travolta ce la mette tutta in un film di gangster trascurabile

11.07.2018 - Autore: Marco Triolo



È un film mediocre e trascurabile, televisivo nell'impianto e piuttosto inconcludente. Ma non è certamente il peggior film mai fatto nella storia del cinema, come sta venendo descritto.







Ci sono film che, per un'impalpabile combinazione di fattori esterni e interni, finiscono per ricevere più odio di quello che forse si meritano. Gotti , biopic del “padrino” John Gotti interpretato da John Travolta , è uno di questi film. Sia chiaro: non è un film riuscito o un capolavoro incompreso.Ma non è certamente il peggior film mai fatto nella storia del cinema, come sta venendo descritto.

Nick Cassavetes, poi Joe Johnston. Avrebbe dovuto contare nel cast anche Spencer Rocco Lofranco, interprete di John Gotti Jr. assolutamente inadeguato alla complessità psicologica della parte. Gotti è più che altro un progetto sfortunato, un film che ha fatto di tutto per non esistere e che è stato realizzato comunque, contro ogni segnale premonitore. Avrebbe dovuto essere diretto da Barry Levinson , poi, poi. Avrebbe dovuto contare nel cast anche Al Pacino Joe Pesci . Ma ha perso per strada tutti questi pezzi e si è ritrovato con un regista televisivo ( Kevin Connolly , tra i protagonisti di Entourage) e un cast di professionisti poco noti ma solidi. Con qualche eccezione, come, interprete di John Gotti Jr. assolutamente inadeguato alla complessità psicologica della parte.

Si vede come Travolta ci metta la faccia e ci creda davvero a questa chance di redenzione, dopo anni di ruoli abbastanza trascurabili. La sua performance – coadiuvata da un trucco, questo sì, di ottima qualità – risulta però diseguale. In certi momenti sembra nascondere un'ottima preparazione, è ovviamente professionale. Ma si affida troppo spesso a movenze e caratterizzazioni già sperimentate in carriera, cliché che da lui ci aspettiamo.



Un po' tutto il film, in fondo, è così. Si adagia sui già sperimentati ritmi del filone “Goodfellas”, racconta una storia di mafia americana esattamente come ce lo aspettiamo. Ma sembra non coglierne gli spunti profondi, muovendosi solamente in superficie per portare a casa il risultato con il minimo sforzo. La conseguenza principale è che del conflitto chiave del film, quello tra Gotti padre e figlio, quasi non rimane traccia. E la galleria di comprimari è talmente anonima che risulta anche difficile stare dietro ai numerosi sviluppi, tradimenti, colpi di scena, che spesso non sono chiari. Ci sono passaggi che dovrebbero essere importanti e che vengono presentati quasi fuori campo. Tutto questo perché, come da programma nei biopic meno ragionati, troppi avvenimenti sono condensati in appena due ore. , racconta una storia di mafia americana esattamente come ce lo aspettiamo. Ma sembra non coglierne gli spunti profondi, muovendosi solamente in superficie per portare a casa il risultato con il minimo sforzo. La conseguenza principale è che del conflitto chiave del film, quello tra Gotti padre e figlio, quasi non rimane traccia. E la galleria di comprimari è talmente anonima che risulta anche difficile stare dietro ai numerosi sviluppi, tradimenti, colpi di scena, che spesso non sono chiari. Ci sono passaggi che dovrebbero essere importanti e che vengono presentati quasi fuori campo. Tutto questo perché, come da programma nei biopic meno ragionati, troppi avvenimenti sono condensati in appena due ore.

Gotti si conclude con un anticlimax che spoglia il film della poca epica rimasta. E ci lascia facendo dichiarate a parole a Travolta quello che avrebbero dovuto raccontarci le immagini: che di personaggi come John Gotti non ne incontreremo mai più. Ma non basta dirlo, bisogna farci capire perché. E se questa era la missione del film, è decisamente fallita.



In uscita il 13 settembre, Gotti verrà distribuito in Italia da Eagle Pictures.