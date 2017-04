Dieci misteri del cinema che non verranno mai risolti

Cos'è successo al mondo? - The Road (2009)

In ambito di film post-apocalittici, The Road di John Hillcoat è un vero gioiellino. Soprattutto perché capisce una cosa: non conta tanto la ragione per cui il mondo è andato a quel paese. Conta ciò che accade dopo. Perché l'apocalisse al cinema è una pura metafora, esiste solo per metterci di fronte alle nostre peggiori paure e vedere come reagiremmo. Per questo - e anche perché tratto da un romanzo di Cormac McCarthy che fa la stessa scelta - Hillcoat non spiega mai cosa abbia trasformato il mondo in una landa inospitale. Si limita a seguire Viggo Mortensen e Kodi Smit-McPhee in un viaggio tanto cupo quanto appassionante.