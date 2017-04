I dieci film più bizzarri di tutti i tempi

Tetsuo (1989)

Un uomo si trasforma lentamente, e inesplicabilmente, in una macchina. Questo è il plot di Tetsuo, capolavoro cyberpunk di Shin'ya Tsukamoto. Non c'è altro da dire, la trama non può essere che riassunta così, perché lo stile di Tsukamoto vira presto verso il collage criptico di sequenze, via via più intense e disturbanti. Non per tutti!