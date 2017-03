I set più maledetti della storia del cinema

The Ring (2002)

Il secondo capitolo della saga americana di The Ring, diretto dal regista dell'originale Hideo Nakata, è memorabile più per quello che successe sul set durante la lavorazione che come film in sé. Nel settimo giorno di riprese, gli uffici della produzione finirono allagati per via della rottura di un tubo, un evento normalissimo se il risultato non fosse stato così spaventosamente simile al film (in cui l'acqua era una delle immagini centrali). Nakata richiese l'intervento di un ministro shintoista per celebrare un rito di purificazione sul set. Ma gli incidenti proseguirono: un giorno, uno sciame di api discese su un camion della produzione e costrinse l'evacuazione del reparto, per poi andarsene da dove era venuto senza motivo. Più avanti, una tanica d'acqua scoppiò senza motivo, allagando ancora una volta gli uffici della produzione. Una mattina, infine, un costumista uscì da garage della Universal e si trovò faccia a faccia con un cervo che caricava verso di lui. I cervi sono comuni in quelle zone di Los Angeles, ma l'attacco assomigliava tantissimo a un'analoga scena del film.