Dieci film che hanno spinto gli attori a lasciare Hollywood

Greta Garbo - Non tradirmi con me

Ad appena 36 anni e con tre nomination all'Oscar alle spalle, Greta Garbo decise di lasciare la carriera d'attrice dopo il film Non tradirmi con me di George Cukor. Il film, con cui MGM tentò di capitalizzare sul successo di Ninotchka, la vide interpretare il "doppio" ruolo di una donna che si finge sua sorella gemella per rivitalizzare il proprio matrimonio. Ma Non tradirmi con me fu un fallimento critico, nonostante il modesto successo in sala. All'umiliazione per le pessime critiche va però aggiunto il desiderio dell'attrice, confessato in tarda età, di cambiare vita in quanto stanca di Hollywood.