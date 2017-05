The Happytime Murders: Melissa McCarthy protagonista di un film sul “lato oscuro” dei Muppet

NOTIZIE

03.05.2017 - Autore: Marco Triolo (Nexta)



The Happytime Murders, un film interpretato da umani e pupazzi. Ma non pupazzi qualunque: alla regia ci sarà Brian Henson, figlio del creatore dei Muppet Melissa McCarthy sarà protagonista di un progetto molto curioso:, un film interpretato da umani e pupazzi. Ma non pupazzi qualunque: alla regia ci sarà, figlio del creatore dei Muppet Jim Henson . La Jim Henson Company è dietro al progetto e sta tentando di realizzarlo sin dal 2008. Nell'estate 2015 STX Entertainment si è accordata con la compagnia per produrlo. E ora il film ha trovato la sua interprete principale.

The Happytime Murders è ambientato in un mondo in cui umani e pupazzi convivono, e questi ultimi sono visti come cittadini di seconda classe. Quando i pupazzi protagonisti di una vecchia serie TV anni '80 per bambini vengono trovati assassinati uno dopo l'altro, un pupazzo ex agente della polizia di Los Angeles, alcolizzato, caduto in disgrazia e diventato investigatore privato, è costretto ad allearsi con il suo precedente partner umano per risolvere il caso.

È probabile che la McCarthy interpreti il partner umano del pupazzo protagonista. L'attrice darà anche una sistemata alla sceneggiatura. “Quando uno script davvero ottimo combina pupazzi spogliarellisti, il mondo criminale di Los Angeles e la commedia, è praticamente un sogno che si avvera per me”, ha dichiarato la McCarthy, che farà anche da produttrice.

Fonte: The Hollywood Reporter