Enzo Ferrari: Hugh Jackman in trattative per rimpiazzare Christian Bale nel biopic

09.03.2017 - Autore: Pierpaolo Festa (Nexta)



Deadline rivela che Hugh Jackman è in trattative per il ruolo da protagonista nel biopic. E che l'attrice svedese



Adessorivela che Hugh Jackman è in trattative per il ruolo da protagonista nel biopic. E che l'attrice svedese Noomi Rapace è ancora considerata dal regista per interpretare la moglie del protagonista. La loro relazione gioca un ruolo importante nel film. Le riprese del film dovrebbero iniziare in Italia nell'estate 2018, esattamente con due anni di ritardo sulla tabella di marcia inizialmente pensata da Mann.

Brock Yates intitolato Enzo Ferrari: The Man, the Cars, the Races, the Machine. Il film seguirà un anno della vita del protagonista, il 1957, il suo momento più difficile all'indomani della morte del figlio Dino. L'anno della tragedia di Guidizzolo in cui una delle sue Ferrari uscì fuori pista nel corso della Mille Miglia uccidendo nove persone (tra cui cinque bambini). Nello schianto a 250 Km all'ora morirono anche il pilota Alfonso de Portago e il suo copilota Edmund Gurner Nelson.

Dopo la tragedia Ferrari subì un processo, terminato poi con un'assoluzione piena nel 1961. Il 1957 di Ferrari è descritto come "un anno in cui passioni, fallimenti, successi, vita e morte si sono intersecati". Mann ha anche scritto la sceneggiatura insieme a Troy Kennedy-Martin e David Rayfiel. Il film è un sogno che si avvera per il regista, un progetto a cui lavora da più di quindici anni. Inizialmente lo aveva ideato insieme a Sydney Pollack.



Dopo Ferrari arriva al cinema anche il biopic su Lamborghini