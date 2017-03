Robert Downey Jr. parla con gli animali: sarà lui il nuovo Dottor Dolittle

La prima volta che il cinema ha adattato i libri di Lofting risale al 1967 con il film, diretto dae interpretato da Rex Harrison. La storia è quella di un ex dottore che vive con alcuni animali sostenendo di poter comunicare con loro. Quel primo titolo era un musical arrivato ad ottenere la nomination all'Oscar come miglior film e a vincere due statuette dell'Academy nella categoria migliore canzone originale e migliori effetti speciali. Eddie Murphy ha raccolto l'eredità di Harrison nel 1998 con il remake Il dottor Dolittle e ha interpretato il sequel nel 2001. La 20th Century Fox ha poi prodotto altri sequel direttamente per il mercato Home Video.