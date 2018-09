Dieci film, qual è il ruolo più bello di John Travolta?

Ragazzo dal cuore d'oro: Senti chi parla (1989)

Un po' goffo e un po' bizzarro, ma comunque un ragazzo dal cuore d'oro. Ricordiamo tutti Senti chi parla (il primo film, non i due brutti sequel) per la voce di Paolo Villaggio (in originale Bruce Willis) che trasformava in parole i pensieri del bambino. Ma se non ci fossero stati Travolta e Kirstie Alley, allora probabilmente oggi non ricorderemmo questo film.