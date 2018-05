John Travolta conquista tutti a Cannes: "Vi svelo quale film preferisco tra Grease e La febbre del sabato sera"

NOTIZIE

17.05.2018 - Autore: Pierpaolo Festa, inviato al Festival di Cannes



Travolta incontra il pubblico al Festival di Cannes e con la mente torna indietro nel tempo per raccontare eventi importanti e curiosi della sua carriera, come quella volta che sul set di Blow Out





Cannes - Ci sono registi e ci sono grandi registi, John Travolta non ha dubbi su chi siano gli ultimi: "Tutti i grandi registi hanno in comune una cosa: si fidano dell'attore che hanno scelto. Quentin Tarantino era così, sapeva che ero un attore imprevedibile e sul set di Pulp Fiction mi ha detto: 'Se avessi voluto prendere un attore prevedibile mi sarei rivolto a qualcun altro'. Non avevo idea che quel film sarebbe diventato un successo così enorme. Pensavo facesse la stessa fine de Le iene e invece mi ha regalato ventiquattro anni di libertà creativa. D'un tratto potevo scegliere io quali film avrei interpretato".come quella volta che sul set di Blow Out , disse a Brian De Palma: "Posso girare questa scena in tre modi diversi, quale dei tre vuoi che faccia?". Il regista non esitò: "Non lo so. Ti pagano una fortuna per questo lavoro, sei tu che devi sapere cosa fare". "Aveva ragione - afferma l'attore - il mio lavoro è dare vita a un personaggio per servire il regista e aiutarlo a realizzare la sua visione. Da attore devo assumermi le mie responsabilità".

: nel giro di ventiquattr'ore presenta sulla Croisette il suo nuovo film, Gotti (fuori concorso al Festival), incontra il pubblico alla masterclass chegli ha organizzato e infine partecipa alla proiezione sulla spiaggia di Grease , un evento che il Festival celebra in occasione dei quarant'anni del film. L'attore fa questo e molto altro, intrattenendosi con i suoi fan e rispondendo a tutte le domande che gli pongono. Sono più di quarant'anni che Travolta lavora sui set al cinema e in TV: "Da quando avevo dodici anni per l'esattezza: ai tempi ero già famoso negli USA per la serie". In tutto questo tempo è stato diretto da una donna soltanto in due occasioni al cinema:lo ha trasformato in un angelo in Michael gli ha regalato uno dei suoi ruoli più belli in Una canzone per Bobby Long "Prima di tutto c'è una connessione diversa, dopotutto veniamo tutti da una donna: la nostra mamma. Le registe donne con cui ho lavorato mi hanno sempre sostenuto. Secondo la mia esperienza una regista donna si fida di più delle tue scelte rispetto a un uomo. E ti sostiene di più. Un uomo che fa il regista può esitare davanti alla scelta di un determinato ciak, una donna non ha dubbi: sa già qual è la migliore ripresa".



Uno dei consigli più preziosi che l'attore abbia mai ricevuto è arrivato da un gigante come Marlon Brando: "L'ho incontrato cinque anni prima che morisse, volevo coinvolgerlo nel film A Civil Action. Ricordo esattamente cosa mi ha detto: 'non dovresti mai fare un film quando un regista non è innamorato di te, perché il loro amore ti permetterà di recitare a un nuovo livello'. Oggi ripenso alla mia carriera e noto che le migliori performance sono quelle in cui il regista aveva passione per me".







Travolta parla perfino di L. Ron Hubbard (padre di Scientology) e accolto all'epoca come uno dei più grandi fallimenti della storia del cinema, era il 2000: "Picasso aveva alcuni disegni che non ha venduto bene come gli altri suoi lavori - afferma l'attore - Non avevamo i soldi di Star Wars, ma sono fiero di essere riuscito a fare quel film. E' tratto da uno dei più grandi libri di fantascienza mai scritto e all'epoca mi ha fatto capire che potevo fare esattamente quello che volevo. Volevo fare quel film e ci sono riuscito. Dunque credo che sia stato uno dei più grandi risultati della mia carriera". Poi afferma: "Seguo Scientology, faccio cose molto semplici per tenermi in forma: mi prendo cura di me, dormo quanto basta, cerco di essere un bravo padre. Produttivo e motivato. Sembrano cose semplici ma tutte insieme contribuiscono a farti stare bene. Faccio questo e mi circondo di persone che hanno un'influenza positiva su di me". Uno dei consigli più preziosi che l'attore abbia mai ricevuto è arrivato da un gigante come: "L'ho incontrato cinque anni prima che morisse, volevo coinvolgerlo nel film. Ricordo esattamente cosa mi ha detto: 'non dovresti mai fare un film quando un regista non è innamorato di te, perché il loro amore ti permetterà di recitare a un nuovo livello'. Oggi ripenso alla mia carriera e noto che le migliori performance sono quelle in cui il regista aveva passione per me".Travolta parla perfino di Battaglia per la Terra , film di fantascienza tratto dal libro di(padre di Scientology) e accolto all'epoca come uno dei più grandi fallimenti della storia del cinema, era il 2000: "Picasso aveva alcuni disegni che non ha venduto bene come gli altri suoi lavori - afferma l'attore - Non avevamo i soldi di Star Wars, ma sono fiero di essere riuscito a fare quel film. E' tratto da uno dei più grandi libri di fantascienza mai scritto e all'epoca mi ha fatto capire che potevo fare esattamente quello che volevo. Volevo fare quel film e ci sono riuscito. Dunque credo che sia stato uno dei più grandi risultati della mia carriera". Poi afferma: "Seguo Scientology, faccio cose molto semplici per tenermi in forma: mi prendo cura di me, dormo quanto basta, cerco di essere un bravo padre. Produttivo e motivato. Sembrano cose semplici ma tutte insieme contribuiscono a farti stare bene. Faccio questo e mi circondo di persone che hanno un'influenza positiva su di me".