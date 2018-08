Dieci film d'animazione per tutta la famiglia da vedere su Netflix

Up (2009)

Netflix è stracolmo di grande animazione da scoprire e riscoprire. Classici animati sia Disney che DreamWorks, ma non solo, che potrete gustare con tutta la famiglia. Siamo andati alla ricerca di dieci film d'animazione da consigliarvi...



E partiamo con Up, il capolavoro della Pixar che ha fatto ridere e piangere intere generazioni. Una fiaba avventurosa che ci porta da una cittadina americana al Sud America a bordo di una casa trasportata dai palloncini. Uno dei migliori film della Pixar, non potete non vederlo.



