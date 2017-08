Dieci film che la Marvel vorrebbe farvi dimenticare

Howard e il destino del mondo (1986)

Stando alla leggenda, se un dipendente di George Lucas pronunciasse il titolo di questo film di fronte al suo datore di lavoro verrebbe licenziato seduta stante. Il creatore di Star Wars lo odia talmente tanto da aver fatto il possibile per dimenticarlo. Howard e il destino del mondo fu un flop micidiale al botteghino, per via del suo tono indeciso tra film per bambini e gag smaliziate per adulti. Oggi ha un suo seguito e chi lo vide da ragazzino ne conserva un ricordo migliore del film in sé, ma è innegabile che col personaggio satirico Marvel ideato da Steve Gerber e Val Mayerik non ha quasi nulla a che vedere. Howard the Duck è stato introdotto ufficialmente nel MCU al termine del primo Guardiani della Galassia, e ha avuto un cameo anche nel secondo (in entrambi è doppiato da Seth Green). Howard e il destino del mondo detiene però un primato: è in assoluto il primo film cinematografico ispirato a un personaggio Marvel.