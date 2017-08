Tredici sequel Disney che non sapevi esistessero

Il re leone II - Il regno di Simba (1998)

Il re leone si rifaceva tantissimo all'Amleto. Il sequel - uscito direttamente in Home Video - non abbandona Shakespeare: prende come modello Romeo e Giulietta nel raccontare la storia di Kiara, figlia di Simba e Nala, che si innamora di Kovu, un leone maschio che è stato allevato nel branco dei seguaci di Scar, nemici giurati del nuovo re.

Il re leone II - Il regno di Simba è il primo film che vi presentiamo oggi in una lista di tredici titoli. Tutti sequel prodotti da Disney, non famosi quanto l'originale. Questi film hanno per la maggior parte bypassato l'uscita in sala e sono arrivati direttamente in Home Video e in TV.

Sapevate che Pocahontas aveva avuto un sequel? O che Quasimodo fosse tornato ne Il gobbo di Notre Dame 2?



Scorrete le immagini della gallery per scoprire i sequel Disney che forse non conoscevate ancora!

