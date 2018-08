Da Freddy Krueger a BOB, 10 terrificanti cattivi che ci hanno tolto il sonno

BOB - Twin Peaks / Twin Peaks: Fuoco cammina con me

Creatura partorita da un'entità maligna, BOB è uno degli abitanti della Loggia Nera, quel posto circondato dalle tende rosse che di tanto in tanto appare nei boschi di Twin Peaks.



Lo ha creato David Lynch. E lo ha interpretato Frank Silva (e successivamente Kyle MacLachlan). Ecco dunque una creatura in grado di possedere gli esseri umani e far compiere loro delle azioni terribili. Una specie di demone con una passione per lo stupro, l'omicidio... e l'apparire da dietro i divani, pronto a terrorizzare chiunque sia a tiro.