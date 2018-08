Le dieci migliori battute pronunciate prima che qualcuno muoia

Essi vivono (1988)

Nell'Olimpo delle battute più belle massacrate dall'adattamento italiano, quella pronunciata da John Nada/Roddy Piper nel capolavoro Essi vivono di John Carpenter ("I have come here to chew bubblegum and kick ass. And I'm all out of bubblegum") è l'equivalente di Zeus. In originale vuol dire: "Sono venuto qui per masticare gomma e prendervi a calci. E ho finito la gomma". In Italia lo hanno trasformato in "Raccomandate l'anima al vostro creatore: sono venuto ad annientarvi... Anche perché ne ho le palle piene!". Comprensibile l'esigenza di rispettare i labiali, eppure...