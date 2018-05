I dieci film da non perdere a Cannes 2018

Sta per iniziare la 71esima edizione del Festival di Cannes, e tra l'8 e il 19 maggio sarà impossibile distogliere l'attenzione dalle attività della Croisette. Anche per la presenza di una nutrita pattuglia di italiani nelle varie sezioni della kermesse, capitanata indubbiamente dal Dogman di Matteo Garrone . Di lui abbiamo già parlato, come anche delle nuove opere di Alice Rohrwacher, Lazzaro felice , e Valeria Golino, Euforia . Ma quanti altri titoli potrebbero avere ottime chance di vincere la Palma d'Oro? O quanto meno di meritare le interminabili file necessarie a godere della loro visione? Di certo le combattenti curde di Les filles du soleil di Eva Husson o la doppia veste - di attore e regista - di Jafar Panahi nel suo Three Faces , senza dimenticare 'IL' cinema, Jean Luc Godard , di nuovo sulla Croisette con il nuovo Le Livre d'Image… Ma, senza che nessuno si offenda e inevitabilmente trascurandone di altrettanti sorprendendi, cerchiamo di identificare i titoli principali, o più attesi da pubblico e critica: CANNES 2018: TUTTI I FILM DELLA SELEZIONE UFFICIALE

Tutti sappiamo come va a finire, ma quali sono le origini della storia di Han Solo? Come è entrato in possesso del Millenium Falcon il fascinoso contrabbandiere dello spazio? Dopo Rogue One arriva il secondo film della Star Wars Anthology , diretto da Ron Howard e con Alden Ehrenreich (Blue Jasmine, Ave, Cesare!) nei panni che furono di Harrison Ford.

UNDER THE SILVER LAKE (In Concorso)