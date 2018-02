Fahrenheit 451, nuovo trailer per il film di fantascienza HBO tratto da Ray Bardbury

Scritto da Bahrani con il fido collaboratore Amir Naderi , Fahrenheit 451 arriverà su HBO a maggio. Il film, come il romanzo (e come il classico adattamento firmato da Truffaut nel 1966), è ambientato in un futuro in cui una dittatura ha imposto l'eliminazione della cultura e fatto assuefare il popolo ai media controllati dallo stato. Jordan interpreta Montag, giovane vigile del fuoco che, dopo aver incontrato Clarisse ( Sofia Boutella ), una donna che appartiene a un gruppo di ribelli che sta cercando di salvare i libri dalla distruzione, la segue e scopre la bellezza della lettura. Questo lo porterà in conflitto diretto con Beatty (Shannon), suo superiore e mentore.