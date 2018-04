Cannes 2018, il Don Quixote di Terry Gilliam sarà il film di chiusura

NOTIZIE

19.04.2018 - Autore: Marco Triolo



The Man Who Killed Don Quixote è stato scelto come film di chiusura del 71° Festival di Cannes (8-19 maggio). E questo nonostante Paulo Branco, che ha trascinato in tribunale il regista perché sostiene di avere in mano i diritti del film.



Branco avrebbe dovuto mettere i soldi per realizzare il film in cambio dei diritti, ma infine non mantenne l'accordo con Gilliam e non fornì il budget promesso. Gilliam fu costretto a trovare altri finanziatori e realizzò così il film. Ma l'ex produttore si è ripresentato alla porta di Gilliam sostenendo che The Man Who Killed Don Quixote non potrà essere distribuito finché lui non darà l'assenso, stando al loro vecchio contratto.





IL TRAILER DI THE MAN WHO KILLED DON QUIXOTE. Non è chiaro se la presenza del film in programma indichi che la disputa è stata risolta, o se qualche cavillo legale permetta la proiezione del film. Stando a Variety, il giorno della première, 19 maggio, coinciderà però con la distribuzione nelle sale francesi.

Knife + Heart di Yann Gonzalez, The Little One di Sergei Dvortsevoy e il nuovo film del regista turco Nuri Bilge Ceylan (premiato con la Palma d'Oro per Il regno d'inverno nel 2014), The Wild Pear Tree. Al programma di Cannes sono stati aggiunti altri film: The House That Jack Built di Lars von Trier ( qui il trailer ),di Yann Gonzalez,di Sergei Dvortsevoy e il nuovo film del regista turco Nuri Bilge Ceylan (premiato con la Palma d'Oro per Il regno d'inverno nel 2014),

Whitney, documentario su Whitney Houston diretto da Kevin Macdonald (Fahrenheit 451, film TV HBO diretto da Ramin Bahrani e interpretato da Michael B. Jordan, Michael Shannon e Sofia Boutella ( Tra i Midnight Screenings ci saranno inoltre, documentario su Whitney Houston diretto da Kevin Macdonald ( qui il trailer ), e, film TV HBO diretto da Ramin Bahrani e interpretato da Michael B. Jordan, Michael Shannon e Sofia Boutella ( qui il trailer ).

Fonti: Deadline, Variety