Solo: A Star Wars Story in anteprima al Festival di Cannes

Sarà senza dubbio uno dei successi dell'anno Solo: A Star Wars Story, un film che ha già fatto molto parlare di sé per una produzione travagliata che ha visto il licenziamento dei registie il loro rimpiazzo con. Non solo, la strategia di marketing adottata da Lucasfilm e Disney ha insospettito non pochi fan: per mesi e mesi il film è stato tenuto sotto silenzio prima che debuttasse il primo trailer a febbraio. Appena tre mesi e mezzo prima dell'uscita del film. Una mossa vista da molti come un segnale lampante dei problemi legati alla produzione.