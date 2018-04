Il teaser trailer del nuovo film di Lars Von Trier, Matt Dillon è un serial killer in The House That Jack Built

"Le vecchie cattedrali hanno spesso capolavori d'arte nascosti negli angoli più bui, dove solo Dio può vederli. La stessa cosa succede con l'omicidio". Sono queste le parole che sentiamo pronunciare da Matt Dillon , serial killer in The House That Jack Built , il nuovo film di Lars von Trier . Si tratta di un evento veramente speciale per il regista, espulso dal festival sulla croisette nel 2011, da quando nella totale esagerazione puntò su uno humour nero paragonandosi a Hitler e attaccando Israele. Adesso Cannes toglie il marchio di "persona non grata" all'artista danese che torna al cinema con un film tutt'altro che "leggero", come nella tradizione dei suoi lavori.