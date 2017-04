Cannes 2017: i dieci grandi film da non perdere

Inarritu e la realtà virtuale: Carne y Arena

S'intitola Carne y Arena il nuovo film di Alejandro Gonzalez Inarritu. Una nuova sfida visiva per un autore che con tanto ego ed enorme ambizione è sempre riuscito a spingersi oltre e conquistare pubblico, critica e (per due volte) l'Academy.



La sua nuova sfida è un film destinato a un pubblico composto da una sola persona: si tratta infatti di un'esperienza in realtà virtuale. La durata? Solo sette minuti...



Un tempo così breve in cui diventiamo protagonisti in prima persona all'interno di un viaggio fatto da alcuni migranti in cerca di salvezza.



Riuscirà il regista di Birdman e Revenant a lasciare i suoi fan a bocca aperta ancora una volta?