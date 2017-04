L'inganno: Nicole Kidman contro Colin Farrell nel nuovo trailer del film di Sofia Coppola

NOTIZIE

Dramma e thriller erotico si intrecciano in The Beguiled, film che sarà presentato in concorso a Cannes

20.04.2017 - Autore: Pierpaolo Festa (Nexta)



L'inganno mostra ancora più chiaramente, rispetto al Thomas Cullinan già portato sullo schermo da Don Siegel nel 1971 con Clint Eastwood. Il nuovo trailer demostra ancora più chiaramente, rispetto al teaser uscito due mesi fa , le atmosfere disturbanti del film di Sofia Coppola . Dramma, thriller ed erotismo si intrecciano nel nuovo lavoro della regista che sarà presentato in concorso al prossimo festival di Cannes. L'inganno è un nuovo adattamento del romanzo digià portato sullo schermo danel 1971 con La notte brava del soldato Jonathan , film che era interpretato da



Al posto di Eastwood vedremo Colin Farrell nei panni di un soldato soccorso da un gruppo di donne durante la guerra civile americana. The Beguiled - questo il titolo originale del film - potrebbe benissimo essere tradotto con "Le sedotte"... ma la vera domanda è: chi seduce chi?

Provate a farvi un'idea guardando il nuovo full trailer del film in versione originale:







L'inganno è ambientato in un collegio femminile confederato durante la Guerra Civile americana. Nel collegio arriva un ospite inatteso: un soldato dell'Unione ferito, John McBurney (Farrell), che viene accudito dalle donne del collegio e finisce per sedurle e scatenare una reazione a catena di sesso e tradimenti. Tre sono le donne che sviluppano una relazione con lui: la direttrice Martha Farnsworth (Edwina Dabney ( L'inganno è ambientato in un collegio femminile confederato durante la Guerra Civile americana. Nel collegio arriva un ospite inatteso: un soldato dell'Unione ferito,(Farrell), che viene accudito dalle donne del collegio e finisce per sedurle e scatenare una reazione a catena di sesso e tradimenti. Tre sono le donne che sviluppano una relazione con lui: la direttrice Nicole Kidman ), l'insegnante Kirsten Dunst ) e la studentessa Alicia ( Elle Fanning ).

“Non avevo mai fatto un film di genere prima – ha detto la Coppola – Mi sono divertita a capire come approcciare il materiale mantenendo però il mio stile, questo mondo bellissimo e sognante che mi piace tanto... ma con una trama! Il punto focale della storia sono le dinamiche di un gruppo di donne costrette a convivere e i rapporti di potere variabili tra uomini e donne. Per me è universale, anche se ambientato in questo mondo esotico della nobiltà del sud”.

L'inganno arriverà nei cinema italiani dal 14 settembre, distribuito dalla Universal Pictures.