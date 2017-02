Okja, il trailer del nuovo film con Tilda Swinton e Jake Gyllenhaal in arrivo su Netflix

Ecco il primo teaser trailer del film:





Paul Dano, Giancarlo Esposito (nella foto in alto con Tilda Swinton), Lily Collins e la giovanissima Seo Hyun An nel ruolo di Mija. Okja è anche interpretato da(nella foto in alto con Tilda Swinton), Steven Yeun (lo ricordiamo nei panni di Glenn in The Walking Dead),e la giovanissimanel ruolo di Mija.

Okja racconta la storia di un’amicizia profonda: Mija è una ragazzina che rischia ogni cosa pur di impedire a una potente multinazionale di rapire il suo migliore amico, un possente animale di nome Okja. Seguiremo la giovane protagonista in un viaggio attorno al mondo che "amplierà i suoi orizzonti in un modo che nessun genitore augurerebbe ai propri figli, mettendola di fronte a dure realtà come la sperimentazione di alimenti geneticamente modificati, la globalizzazione, l'ecoterrorismo e l’ossessione dell’umanità per l’immagine, i marchi e l’autopromozione".