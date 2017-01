Pugni nello stomaco: dieci finali shock visti al cinema (SPOILER!)

Kevin Spacey è Keyser Söze - I soliti sospetti

In quello che è tuttora il miglior film di Bryan Singer, I soliti sospetti, facciamo presto la conoscenza di Verbal (Kevin Spacey), un truffatore di mezza tacca che sta raccontando alla polizia come lui e una manciata di altri criminali siano finiti in mezzo a una sparatoria su una nave. Al centro di tutto ci sono le macchinazioni di un boss senza volto noto come Keyser Söze. Ma chi è realmente costui? Verbal stesso, come si evince dal bellissimo finale in cui lo vediamo allontanarsi dalla stazione di polizia, smettere di zoppicare (era tutta una messa in scena) e accendersi una sigaretta, mentre i poliziotti si rendono conto a poco a poco di essere stati gabbati: tutto ciò che Verbal ha raccontato se l'è inventato sul momento, prendendo spunto da parole lette qua e là nella stanza della centrale.