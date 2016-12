10 attori che non sono tornati nei sequel dei loro successi... e perché

Edward Norton - The Avengers

Quando Edward Norton rimpiazzò Eric Bana nel semi-reboot L'incredibile Hulk, pareva che i neonati Marvel Studios avessero fatto un colpaccio, soprattutto visti i piani per assemblare il team del futuro The Avengers. E invece a quel film Norton non ci sarebbe mai arrivato. Perché? Secondo molte fonti, Norton è uno con cui non è facilissimo lavorare, soprattutto perché pretende di mettere mano alla sceneggiatura sempre. Questo non deve essere andato molto a genio a Kevin Feige, il capo dei Marvel Studios, che ama tenere sotto controllo i suoi creativi. E Norton non deve aver apprezzato i consistenti tagli operati al film in fase di montaggio. Non sapremo mai, comunque, se Norton si sia licenziato o se sia stato liquidato. Al suo posto subentrò l'ottimo Mark Ruffalo, quindi qualcosa ci abbiamo guadagnato.