After Life 2, Ricky Gervais torna su Netflix all'apice della sua bontà - Recensione

Le storie di After Life 2 riprendono esattamente quella traiettoria con il protagonista che vaga tra amici e conoscenti all'interno della sua piccola comunità. E' ancora depresso ma in fondo ha sempre voglia di aiutare chi sta messo peggio di lui. Il padre malato in clinica, il suo capo che sta affrontando un divorzio, la migliore amica che si guadagna da vivere prostituendosi e perfino il postino che gli confessa di essere senzatetto.. L'effetto sorpresa di vederlo fare del bene - lui che ha fatto tremare Hollywood con le sue battute affilate come la lingua del diavolo - non dura a lungo.In questi episodi di After Life 2 (Netflix ne ha mostrati alla stampa soltanto tre su sei in anteprima) succede molto poco a. Si tratta di poco meno di novanta minuti in cui l'arco narrativo del personaggio viene messo praticamente in stand-by.o scritte in maniera brillante (Gervais è anche regista e sceneggiatore della serie). Si tratta sempre e comunque di un, uno show che vuole accontentare il grande pubblico e che si fa guardare quasi fosse un mix tra soap e fiction. Il sentimento finale però è la conferma che il talento di Gervais sia sprecato per questa storia.