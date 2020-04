Westworld, HBO rinnova la serie per una quarta stagione

HBO rinnova la serie Westworld . Lo show che oscilla tra fantascienza e dramma, creato da, avrà una quarta stagione.Il network non ha èerò rivelato la data di ritorno della serie interpretata da Evan Rachel Wood, Thandie Newton, Ed Harris, Tessa Thompson, Luke Hemsworth, Rodrigo Santoro e Jeffrey Wright. Potrebbero anche passare un paio d'anni prima ritrovarla in TV, e questo considerato anche l'intervallo tra la stagione due e la tre, durato proprio due anni. Tra i nuovi volti entrati nel cast della serie ci sono anche Aaron Paul, Lena Waithe, il giocatore NFL Marshawn Lynch e Vincent Cassel.La stagione tre di Westworld, attualmente in corso su Sky Atlantic, è composta da otto episodi, le prime due da dieci. "Dai parchi a tema western alla metropoli 'tecnocratica' del futuro, abbiamo adorato ogni colpo di scena uscito dalle menti di Jonathan Nolan e Lisa Joy - ha dichiarato Casey Boys, presidente di programmazione HBO - Non vediamo l'ora di sapere dove ci porterà la loro visione la prossima volta".Westworld, rifacimento dell'omonimo film scritto e diretto da Michael Crichton e uscito in Italia con il titolo Il mondo dei robot , è una produzione Kilter Films, insieme a Bad Robot di J.J. Abrams, in associazione con Warner Bros.