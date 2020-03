The Walking Dead ha detto addio a Michonne, ecco come è andata

E così, dopo otto stagioni, Michonne ha infine lasciato The Walking Dead . Il suo addio era previsto da un anno, annunciato in pompa magna dalla produzione. Eppure, vedere un personaggio così legato al marchio dello show andarsene è stato, per i fan, difficile da accettare.Il lato positivo di tutto questo? Michonne non è morta. La guerriera interpretata da Danai Gurira ha semplicemente deciso di partire per una nuova missione. Ed è la missione la vera sorpresa dell'episodio, anche se alcuni probabilmente sospettavano questa svolta da tempo.Nella puntata, intitolata, Michonne si reca su un'isola con Virgil (), un uomo che le promette di consegnarle una scorta di armi. Virgil sostiene di vivere su quell'isola con la sua famiglia, in una base navale abbandonata. Quando arrivano, però, Michonne capisce subito che c'è qualcosa che non va: la famiglia di Virgil è morta e l'uomo la imprigiona in una stanza. Michonne scopre che nella base ci sono altre persone, i colleghi di Virgil, tutti imprigionati da lui stesso, impazzito tempo prima.La mattina dopo, Virgil porta la colazione a Michonne, e le rivela poi di averla “condita” con un potente allucinogeno. La donna inizia ad avere delle visioni: immagina come sarebbe stata la sua vita se non avesse mai incontrato e salvato Andrea – fatto che la condusse a Rick e alla sua comunità. Immagina di aver fatto parte dei Salvatori di Negan, di aver partecipato alla famosa strage della stagione 7.Quando si riprende, riesce ad avere la meglio su Virgil e gli ruba le chiavi. Una volta libera, decide di risparmiare l'uomo, a patto che le restituisca tutti i suoi averi. Ed è qui che scatta il colpo di scena.Michonne viene condotta in una stanza in cui Virgil ha ammassato tutte le cose che ha trovato in giro. Tra gli oggetti, la donna trova. Michonne si fa dunque condurre nel luogo in cui Virgil li ha trovati, una nave naufragata sull'isola. Dentro, Michonne trova uno smartphone con sopra disegnato un ritratto di Judith Grimes, contornato da strane scritte in giapponese e dalla parola “Rick”. A quel punto è tutto chiaro per lei: Rick è vivo e lei dovrà ritrovarlo.Dopo aver comunicato la notizia via radio a Judith e R.J. (il figlio avuto da Rick), Michonne torna sulla terra ferma insieme ai prigionieri di Virgil (che sceglie di rimanere sull'isola) e. Come un tempo, Michonne cattura due zombie e li incatena, per muoversi indisturbata nel mondo esterno. A quel punto incontra due persone impaurite, che stanno disperatamente cercando di raggiungere il loro gruppo. Le spiegano di far parte di una processione composta da centinaia di persone. Michonne – ricordandosi di Andrea – decide di aiutarle e procede dunque con loro verso l'ignoto.È evidente che l'intenzione è quella di far riunire Rick e Michonne in futuro, molto probabilmente nel film con protagonistache Universal dovrebbe distribuire nelle sale. Intervistata da Deadline , la showrunner, però, non si sbottona: “Certamente la possibilità esiste, e spero davvero che si riuniranno prima o poi. Ma penso che sia una domanda da porre a”. Sarà infatti l'ex showrunner di The Walking Dead e attuale supervisore del franchise a occuparsi del film (o forse dei film). Ma la decisione di non uccidere Michonne e farla partire per questa missione non può essere stata casuale.Da parte sua, Danai Gurira si è detta estremamente soddisfatta dal modo in cui il suo storico personaggio è stato fatto uscire di scena. Dell'episodio ha detto: “È stato tante cose. È stato pacifico. È stato bello. È stato gioioso. È stato triste. È stato gratificante”.