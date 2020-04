The Fighter in streaming: Mark Wahlberg e Christian Bale in un classico moderno sulla boxe

Nove anni fa usciva nelle sale italiane The Fighter di. Uno dei più riusciti drammi sportivi del decennio, il film fece vincere ai loro (finora) unici Oscar. Lo potete agevolmente recuperare, in streaming e gratuitamente, su Mediaset Play. Ecco perché ne vale la pena.The Fighter racconta la storia vera del pugile professionista Micky Ward () e del suo fratellastro Dicky (Bale). Dicky è un ex pugile afflitto dalla tossicodipendenza, che lo priva della sua carriera, lo allontana dal fratello minore e lo conduce in prigione. Micky, scoraggiato da una nuova sconfitta, sparisce nel ritiro prematuro. Ma la voglia di combattere non se ne va. Quando un riabilitato Dicky viene rilasciato dalla prigione e inizia ad allenare il fratello, da perdente Micky si trasforma in un campione mondiale di boxe.Mark Wahlberg accettò il ruolo di Micky Ward nel 2005 e fece leggere la sceneggiatura a Martin Scorsese nella speranza che dirigesse il film. Wahlberg ha citato Toro scatenato come uno dei punti di riferimento del film, ma Scorsese non voleva dirigere un altro film sulla boxe. Fu Darren Aronofsky (fresco di) a venire ingaggiato come regista, ma dovette anche lui rinunciare. David O. Russell venne dunque scelto per sostituirlo, con Aronofsky a bordo come produttore esecutivo. Prima di Christian Bale, il ruolo di Dicky era andato a. Il film lanciò definitivamente la carriera die fu un trampolino notevole anche per la già veterana Melissa Leo.Come Warrior, The Fighter insiste molto sul tema della fratellanza come forza di redenzione. In questo caso, però, i fratelli sono nello stesso angolo del ring, nonostante un rapporto conflittuale. The Fighter è un film sul pugilato realistico nella messa in scena degli incontri, incredibilmente equilibrato nei ritratti dei personaggi e ricco di grandi performance. Christian Bale perse molti chili per il ruolo di Dicky Eklund, una delle tante volte che lo ha fatto in carriera, ed è sempre impressionante vedere il suo impegno fisico nelle parti che interpreta. Un film ideale per i fan del pugilato, ma anche per chi ama le grandi storie di amore fraterno.L'incontro decisivo in cui i fratelli tornano finalmente a lavorare insieme.Christian Bale e Melissa Leo hanno vinto Oscar e Golden Globe come non protagonisti.