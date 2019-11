Stasera in TV, i migliori film da vedere oggi sabato 30 dicembre

NOTIZIE

30.11.2019 - Autore: Marco Triolo



Il film del giorno: Il padrino - Parte II (1974)

Secondo capitolo, e probabilmente il migliore, nella saga di Francis Ford Coppola. Ambizione raddoppiata, questa volta: da una parte continua la storia di Michael Corleone (Al Pacino), e la sua ascesa come nuovo padrino. Dall'altra Coppola narra le origini di Don Vito Corleone (Robert De Niro), giunto a New York dalla Sicilia a inizio Novecento. Un capolavoro del cinema americano, vincitore di sei premi Oscar (miglior film, regia, sceneggiatura non originale, scenografie, musiche di Nino Rota, e attore non protagonista a De Niro).

Un pezzo di storia del cinema come sempre imperdibile.

Dove e quando: Rete 4, 21.27.

Due detective della polizia di Los Angeles (Wesley Snipes e Harvey Keitel) vengono incaricati di indagare sulla morte di una squillo nella sede di una società giapponese. Ai due viene affiancato il capitano John Connor (Sean Connery), che ha una conoscenza non comune della cultura nipponica. I tre entreranno così in un mondo nascosto, fatto di tecnologie futuribili, antiche regole di comportamento e lealtà fuorvianti. Da un romanzo di Michael Crichton, autore di Jurassic Park. Dirige Philip Kaufman, sceneggiatore de I predatori dell'arca perduta e regista di Terrore dallo spazio profondo e L'insostenibile leggerezza dell'essere.

Ideale per gli amanti dei thriller serrati.

Dove e quando: Rai Movie, 21.10.





Il sequel di Biancaneve e il Cacciatore senza Biancaneve. Chris Hemsworth riprende il ruolo del cacciatore Eric, che stavolta si scontra con Freya (Emily Blunt), la sorella di Ravenna (Charlize Theron), determinata a riportare in vita quest'ultima. Nel cast anche Jessica Chastain, Sam Claflin e Nick Frost.

Ideale per gli amanti del fantasy.

Dove e quando: Italia 1, 21.20.

David Fincher dirige Brad Pitt e Morgan Freeman in uno dei più grandi thriller degli anni '90. Un serial killer, che risponde al nome di John Doe, si è macchiato di orribili delitti. Tutte le vittime condividono colpe riconducibili ai sette peccati capitali. Il tenente William Somerset (Freeman), che sta per andare in pensione, è costretto a indagare sul caso insieme al novellino David Mills (Pitt). Un film iconico e teso come una corda di violino.

Ideale per chi è alla ricerca di un cult.

Dove e quando: Iris, 21.00.





Quando gli inglesi, sgomenti e increduli, apprendono la notizia della morte della Principessa Diana, sicuramente la donna più famosa del mondo, la Regina Elisabetta II si ritira tra le mura del castello di Balmoral con la sua famiglia, incapace di comprendere la reazione del popolo britannico alla tragedia. Helen Mirren, premiata con l'Oscar, è protagonista di questo biopic scritto dal creatore di The Crown, Peter Morgan. La regia è del veterano Stephen Frears, e nel cast troviamo anche Michael Sheen (nei panni di Tony Blair, ruolo che ha interpretato anche in The Deal e I due presidenti) e James Cromwell.

Ideale per i fan di The Crown.

Dove e quando: La7, 21.15.

Roma. Giacinto Rossi, un povero infermiere indebitato fino al collo, viene incarcerato per simulazione di reato. Tre anni dopo si ritrova in una cella con Tagliabue, un assassino senza scrupoli, Sorcio, un anziano ladro, e Papaleo, un colto ossessionato dall'onore che ha ucciso l'amante della compagna Olga. Giacinto viene costretto dai tre ad aiutarli a evadere dal carcere. In seguito, dopo essersi rifugiati in un bunker abbandonato, gli evasi pianificano di riparare all'estero. Un classico di Luigi Comencini, con Nino Manfredi, Gian Maria Volonté e Mario Adorf.

Ideale per chi ama i classici del cinema italiano.

Dove e quando: Rai Storia, 21.10.





Da recuperare in seconda serata: Interceptor - Il guerriero della strada (1981)

Il secondo capitolo della saga di Mad Max e, come nel caso de Il padrino, probabilmente il migliore. Mel Gibson torna nei panni di Max Rockatansky, che percorre l'Outback australiano in un mondo post-atomico, alla ricerca dell'ultimo carburante rimasto. Durante i suoi viaggi si imbatte in una tribù di sopravvissuti, che vivono in una fortezza in mezzo al deserto e sono costantemente assediati da Lord Humungus e dai suoi sciacalli. Un film che ha ridefinito l'action con i suoi inseguimenti ipercinetici. E ha lanciato un nuovo immaginario post-apocalittico, copiato poi dagli autori di Ken il Guerriero.

Ideale per i fan dell'action più adrenalinico.

Dove e quando: Italia 1, 23.40.