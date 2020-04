Stasera in TV: Birdman, la dark comedy acchiappa-Oscar di Iñárritu

Se vi state chiedendo cosa vedere in chiaro questa sera, ecco a voi una proposta: Rai 3 trasmette in prima serata Birdman , film divincitore di quattro premi Oscar. Con un fantasticoe una regia che narra tutto attraverso lunghi piani sequenza. Ecco perché non potete perderlo.Un attore dimenticato, celebre vent'anni prima per aver interpretato il ruolo di un supereroe, cerca di rimettere insieme i pezzi della sua vita, pianificando un suo ritorno a Broadway per ottenere di nuovo la gloria di un tempo. Dovrà vedersela con problemi provenienti da ogni direzione: una figlia rancorosa, un attore competitivo e vanitoso, un gruppo di lavoro bizzarro e soprattutto i suoi demoni interiori.Michael Keaton divenne l'unica scelta di Iñárritu al termine della stesura dello script. L'attore è affiancato da. Il film è girato come se fosse un unico piano sequenza, in realtà composto da diversi piani sequenza “cuciti” in digitale. Alla fotografia troviamo, collaboratore di, già noto per i piani sequenza de I figli degli uomini Gravity (film che gli aveva fruttato un Oscar l'anno precedente). Con Birdman, Lubezki vinse il suo secondo Oscar, e ne avrebbe vinto un terzo l'anno dopo con Revenant , sempre di Iñárritu.Perché è una meraviglia visiva, innanzitutto, dal grande ritmo e guidata da una performance eccellente di Michael Keaton.La corsa di Keaton in mutande per Times Square, girata per davvero. La folla in scena è reale, non sono comparse, e le grida “Batman!” sono state sostituite con “Birdman!”.Quattro Oscar: miglior film, regia, sceneggiatura originale e fotografia.Alle 21.20 su Rai 3.