La spada nella roccia è arrivato su Disney+

Lo scorso 24 marzo, quando Disney+ ha fatto il suo debutto in Italia, i fan più attenti hanno subito notato l'assenza de La spada nella roccia nel listino del nuovo colosso streaming. Una "mancanza" che è stata reclamata sui social media da fan e nostalgici del diciottesimo classico d’animazione della casa di Topolino. Adesso quel film entra per direttissima nel catalogo, immediatamente disponibile.

- La spada nella roccia (1963) è stato l’ultimo film ad essere prodotto interamente da Walt Disney poiché "zio Walt" morì nel 1966 durante la produzione de Il libro della giungla.

- Nel film sono presenti elementi che ricordano La bella addormentata nel Bosco (1959). Una su tutte è la sequenza di apertura nel bosco con il gufo Anacleto e la maga Magó che si trasforma in drago come Malefica.





- Merlino si trasforma in uno scoiattolo grigio mentre Semola è rosso. In realtà gli scoiattoli grigi sono stati importati in Inghilterra dall’America del Nord solo nel 1870. Hanno dominato le foreste britanniche portando all'estinzione dello scoiattolo grigio. Le vicende del film però risalgono al Medioevo. Errore cronologico? Forse. Bisogna anche considerare la possibilità che lo scoiattolo grigio esista nel film, perché Merlino è in grado di viaggiare nel tempo.



- Il gufo Anacleto nella versione originale si chiama Archimede. In quella polacca cambia addirittura sesso, diventa donna. E si chiama Minerwa.

- La famosa canzone Higitus Figitus inizialmente non doveva fare parte del film. Erano state considerate inizialmente altri due brani: The Blue Oak Tree e The Magic Key.