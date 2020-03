Disney+ cinque grandi film degli anni Ottanta che vi faranno tornare bambini

NOTIZIE

Da una parte ci sono dunque i nuovissimi film Marvel, i classici Disney, i documentari del National Geographic, i cavalli di battaglia della Pixar e i film dell’universo di Star Wars; dall’altra, però, ci sono anche delle chicche che risalgono a trent’anni fa. Titoli in grado di far riassaporare i giorni dell'infanzia a chi è cresciuto negli anni Ottanta. Un'epoca più ottimista, almeno al cinema, in cui buoni e cattivi erano nettamente divisi e il bene trionfava (quasi) sempre. Vi presentiamo cinque chicche imperdibili attualmente disponibili sul servizio on demand.



Due parole: Rick Moranis. Una garanzia per chi è alla ricerca di cult statunitensi girati negli anni Ottanta. Tesoro mi si sono ristretti i ragazzi è forse l’ultimo celebre film Disney di quel decennio. Ed è anche il primo di quella che diventò poi una serie composta da tre titoli (Non ci sono certamente gli effetti speciali di oggi, ma l’emozione, l’avventura e il cuore stanno tutti in questo film.





Splash - Una sirena a Manhattan, commedia romantica con un tocco di fantasy diretta da Ron Howard. Vedere il film è l'occasione di scoprire quello che è stato il primo ruolo cinematografico da protagonista di Tom Hanks, anche lui perdutamente innamorato della sirena Hannah. Ed è sempre un piacere ritrovare John Candy nel cast di un film.



Un classico di fine millennio. Tom Selleck, Steve Guttenberg e Ted Danson si ritrovano improvvisamente un neonato sull’uscio di casa. Una presenza che scombussolerà le vite di questi yuppie. E li trasformerà in uomini veri. Un film caldo come una coperta. Buono. Sempre divertente. Dietro la macchina da presa c'è Leonard Nimoy, il Mr. Spock di Star Trek.





Ancora Tom Hanks. Questa volta è un cane a rubare la scena a uno dei più grandi attori viventi. Turner e il casinaro è un altro dei "primi passi" nella carriera cinematografica dell'attore interpretato all’indomani di Big. Tante risate (e qualche lacrima) in un "poliziesco a quattro zampe".







