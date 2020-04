Il trailer di Perry Mason, il celebre avvocato torna nella miniserie prodotta da Robert Downey Jr.

Perry Mason è tornato. Ed è Robert Downey Jr. insieme alla moglie e sociaa riportare in vita le avventure del celebre personaggio creato dalla penna die già adattate per la TV e per il cinema nel corso di vari decenni, conin pole position prima nella serie del 1957 e poi nei film per la TV andati in onda negli anni Ottanta e Novanta.Il nuovo Perry Mason arriva in formato miniserie con il volto di Matthew Rhys , attore della serie The Americans e protagonista di Un amico straordinario, il biopic per il quale Tom Hanks è stato candidato all'Oscar. Un film che ancora si fa attendere sugli schermi italiani.La nuova miniserie in otto episodi è una origin story del celebre avvocato di difesa. E' interpretata anche da Tatiana Maslany nei panni di Suor Alice, e dal sempre grande John Lithgow nel ruolo di un avvocato che si ritrova a ingaggiare Perry Mason.