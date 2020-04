Artemis Fowl, ecco quando vedremo il film su Disney+

NOTIZIE

È ufficiale: Artemis Fowl, il nuovo film diretto da Kenneth Branagh, arriverà su Disney+ anche in Italia dal prossimo venerdì 12 giugno.



“Artemis Fowl è davvero unico - dichiara il regista Kenneth Branagh - In tempi difficili, un genio del crimine di dodici anni è un compagno di viaggio veramente formidabile. Brillante e divertente, accompagnerà il pubblico verso nuovi mondi dove incontrerà personaggi indimenticabili, tra magia e caos. La sua famiglia è molto importante per lui e, anche se non lo ammetterebbe mai, sarebbe orgoglioso quanto me che le famiglie di tutto il mondo potranno godersi la sua prima incredibile avventura sullo schermo, insieme, su Disney+”.



Qui il nuovo spot di Artemis Fowl in versione originale: