Il trailer di Amazing Stories - Storie incredibili: Spielberg resuscita la serie degli anni Ottanta

ha rilasciato il primo trailer della nuova serie antologica. Un mix di avventura, fantascienza e paura per un progetto voluto fortemente da Steven Spielberg . La serie, interpretata da(nel suo ultimo ruolo) debutterà in streaming dal 5 marzo con cinque dei dieci episodi previsti.

Qui il trailer in versione originale:





Amazing Stories – Storie incredibili è il reboot dell’omonima serie che Spielberg ha realizzato nel 1985. Sulla scia del successo di Ritorno al futuro e Indiana Jones il regista decise di sviluppare ministorie fantascientifiche, avventurose e horror. E di dirigere lui stesso un paio di episodi di quel progetto, alternandosi dietro la macchina da presa con registi come Bob Clark, Clint Eastwood, Joe Dante, Martin Scorsese, Irvin Kershner, Robert Zemeckis, Danny DeVito, Tom Holland, Brad Bird, Nick Castle, e anche Burt Reynolds. Nonostante i grandi talenti coinvolti, la serie fu poi cancellata dopo due stagioni.



I nuovi epsiodi saranno diretti(regista di The Americans e The Mentalist),(Succession, Game of Thrones),(Unbelievable, Sneaky Pete),(Utopia, Play By Play) e(Stomp The Yard, The Rookie).