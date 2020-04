Homecoming 2, il teaser svela la nuova protagonista e la data di ritorno della serie su Prime Video

Una ragazza si risveglia in una barca al largo senza alcun ricordo di come sia arrivata lì. E senza memoria della sua identità. Parte così la nuova stagione di, serie cult di Amazon Prime Video che tornerà dal prossimo 22 maggio con dieci nuovi episodi.Grande assente, volto principale della serie al suo debutto che qui cede il posto all'attrice Janelle Monáe . Una protagonista alla ricerca della sua identità che si ritrova nel cuore del Geist Group, la compagnia che si occupa dell’iniziativa soprannominata Homecoming.Ad affiancare la Monáe, ci sono alcuni degli attori della prima stagione:ritorna nel ruolo di, che sta cercando di costruirsi una nuova vita e di riprendersi dai traumi della guerra e dal progetto Homecoming, quando si accorge che ne esiste una versione ancora più insidiosa, se solo riuscisse a ricordare.riprende il ruolo di, impiegata del Geist che si ritrova inaspettatamente ai vertici della scala gerarchica della compagnia. Tra le new entry del cast invece ci sono anche il veterano Chris Cooper nel ruolo di, eccentrico fondatore della compagnia. Ein quello di, militare e altrettanto eccentrica.