Hollywood, il trailer della nuova serie Netflix creata da Ryan Murphy

Da Ryan Murphy , creatore di, arriva una nuova serie limitata Netflix che racconterà la vita di un gruppo di persone che tentano di trovare successo nella Hollywood del dopoguerra. Intitolata semplicemente, la serie, nata dall'accordo milionario stipulato tra Murphy e Netflix, è interpretata da Jim Parsons Samara Weaving , e arriverà sulla piattaforma il primo maggio. Ecco il trailer...Creata da Ryan Murphy insieme a(The Politician), Hollywood è, come detto, incentrata su un gruppo di attori e filmmaker che intendono cambiare il sistema dall'interno. Dal trailer è evidente che temi come la razza e l'orientamento sessuale saranno centrali, così come le diseguaglianze e le ingiustizie di un sistema basato sulla prevaricazione, come è risultato evidente dai recenti scandali sessuali che lo hanno scosso. Dunque una serie ambientata nel passato, eppure mai così attuale.Il cast di Hollywood includerà anche. Darren Criss, protagonista della seconda stagione di(sempre per Murphy), è anche uno dei produttori esecutivi.(Pose) è tra gli sceneggiatori e i registi della serie.