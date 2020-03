Da vedere su Prime Video: Rocketman, la storia di Elton John non è il solito biopic

Il biopic è diventato uno dei generi di punta del cinema di oggi. Il pubblico è sempre più affamato di storie vere, e le star di Hollywood hanno capito che interpretare un personaggio realmente esistito porta facilmente a premi importanti, Oscar incluso. Rocketman è un caso a parte: è stato un buon successo internazionale, ha vinto un Oscar, ma è qualcosa di diverso rispetto al biopic standard. Non è fatto per raccontare nella maniera più rassicurante possibile la parabola di una persona famosa. È invece una fantasia musicale che dà un'interpretazione di quella parabola, senza nascondere i lati più controversi del personaggio,, come fatto da Bohemian Rhapsody nei confronti di. Un titolo che citiamo non a caso, come vedremo. Rocketman è disponibile su Amazon Prime Video: ecco perché non dovete perderlo...Rocketman è un epico viaggio musicale nell'incredibile storia degli anni che hanno rivoluzionato la vita di Elton John. Il film, ambientato nel mondo delle canzoni più amate di Elton John e interpretato da Taron Egerton, segue la sorprendente avventura che ha visto il timido pianista prodigio, Reginald Dwight, diventare la superstar internazionale Elton John. Queste vicende, che sono state d'ispirazione per tanti, rappresentano una storia assolutamente universale, di come un ragazzo di provincia sia diventato una delle figure più iconiche della cultura pop.Il film è prodotto da, marito di Elton John. Quest'ultimo è produttore esecutivo. Il progetto dunque viene dal diretto interessato, ma, a differenza di Bohemian Rhapsody, non tenta di abbellirne la vita e gli eccessi. In comune, i due progetti hanno il regista:, chiamato a sostituirealle redini del biopic dei Queen, ha diretto anche Rocketman.è stato fortemente raccomandato dal produttore, che ha lavorato con lui ai due Kingsman . Egerton ha sostituito, che avrebbe dovuto interpretare il film per la regia di, prima che entrambi lasciassero il progetto. Il resto del cast includePerché è una boccata d'aria fresca rispetto ai normali biopic. Per una volta, l'elemento musicale è centrale: la musica di Elton John è co-protagonista e il linguaggio del videoclip si sposa con il cinema per veicolarne la potenza.Oscar alla miglior canzone originale (di Elton John e). Due Golden Globe: ancora alla miglior canzone, e a Taron Egerton come miglior attore in una commedia o musical.