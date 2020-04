Cinque grandi storie vere di sport da vedere in streaming su DIsney+

NOTIZIE

12.04.2020 - Autore: GEDI Digital



Il catalogo Disney+ include anche tanti film sportivi. Ecco una lista di cinque, tutti basati su storie vere, da riscopre subito. Buoni sentimenti, divertimento, commozione e avventura. E un modo memorabile di raccontare lo sport.

John Candy nei panni di un uomo caduto in disgrazia che ha l'occasione di redimersi facendo da allenatore a quattro giovani giamaicani, abbastanza folli e coraggiosi da decidere di gareggiare alle olimpiadi invernali nel bobsleigh. Cool Runnings - Quattro sotto zero è un piccolo film memorabile degli anni Novanta. Buoni sentimenti e risate. Bello tutte le volte.







Kurt Russell nei panni di Herb Brooks, storico allenatore di hockey sul ghiaccio della nazionale degli Stati Uniti. Un uomo il cui motto era "non voglio i giocatori migliori, voglio i più motivati". Gavin O'Connor, regista dello splendido nei panni di Herb Brooks, storico allenatore di hockey sul ghiaccio della nazionale degli Stati Uniti. Un uomo il cui motto era "non voglio i giocatori migliori, voglio i più motivati". Gavin O'Connor, regista dello splendido Warrior , racconta la vera storia del "miracolo" compiuto dagli americani contro gli "imbattibili" sovietici alle Olimpiadi invernali di Lake Placid nel 1980. Senza dubbio un film fin troppo patriottico e romanzato, ma un grande attore, un modo epico di raccontare l'hockey e alcuni dialoghi toccanti fanno il loro dovere.

Il grande caratterista Bill Paxton dirige Shia LaBeouf in una toccante storia sul golf e su come questo sport, contrariamente a ogni stereotipo, non conosca alcuna barriera sociale. LaBeouf interpreta Francis Ouimet, caddie dei campioni diventato a sua volta uno dei nomi storici del golf. Ideale soprattutto per chi pensa che questo sia uno sport noioso.



Siamo nel Texas a metà degli anni Sessanta. Josh Lucas è un allenatore di basket che decide di schierare in campo alcuni giocatori afro-americani tra le fila dei Texas Western Miners. Impareranno tutti a farsi valere, sfidando sia gli avversari in campo che i pregiudizi razziali della gente attorno a loro. Buoni sentimenti per una tipica storia di perdenti che imparano a farsi valere.