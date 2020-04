Cinque film in streaming per affrontare il weekend di Pasqua

Non c'è bisogno di ripeterlo per l'ennesima volta, ma lo facciamo lo stesso: questo weekend di Pasqua sarà diverso dal solito. Dice il proverbio: “Natale con i tuoi, Pasqua con chi vuoi”, e in questo caso per alcuni si traduce in “Pasqua con se stessi”. Altri, più fortunati, potranno invece contare sulla compagnia di famigliari o amici. Per tutti, a dare una mano in questo momento difficile, c'è il cinema. Ecco, dunque, cinque film da vedere nel weekend pasquale sulle piattaforme streaming gratuite, vale a dire Rai Play e Mediaset Play.Il film con cuiha vinto il suo (incredibilmente) unico Oscar da regista.è un remake del poliziesco cinese Infernal Affairs in salsa irlandese-americana.sono, rispettivamente, un poliziotto infiltrato nella malavita di Boston e un malavitoso infiltrato in polizia. Le loro strade si incroceranno con drammatici esiti. Intorno a loro si muove un cast di prim'ordine, che include. Un crime movie solido come una roccia e con una premessa da annali. Quattro Oscar vinti. Lo trovate su Mediaset Play.La storia vera di re Giorgio VI (), diventato re all'improvviso dopo l'abdicazione del fratello. C'è però un problema: il re è balbuziente e fatica terribilmente a parlare in pubblico. La questione si complica con l'avvicinarsi della Seconda Guerra Mondiale e la necessità di avere figure rispettate al comando della nazione. E così Giorgio VI / Albert (detto Bertie dalla moglie) si affida alle cure di un logopedista, Lionel Logue (). Come da programma, superare il limite fisico lo aiuterà anche a migliorarsi come uomo e leader. Un racconto non originalissimo, e poggiato su una struttura collaudata, ma comunque ben fatto e di grande intrattenimento. Su Mediaset Play.è al centro di questo racconto famigliare sui generis, che va dritto al cuore della filosofia di vita americana. L'attore interpreta Ben, padre di famiglia che vive con la moglie e i sei figli nelle foreste del Pacifico nord-occidentale, isolato dal resto del mondo. Quando una tragedia colpisce la famiglia, Ben è costretto suo malgrado a lasciare la vita che si era creato, per affrontare il mondo reale, fatto di pericoli ed emozioni che i suoi figli non conoscono. È sempre la storia della seconda occasione e del cambio di rotta che ossessiona gli americani, infilata però in un plot che si concentra sulla forza della famiglia e su cosa significhi essere padre. Su Rai Play.Un film diretto daa partire da una vecchia sceneggiatura dei, riscritta dal regista con il fidato collaboratore. Anche in questo caso siamo di fronte a un'allegoria dell'America, che ribalta la concezione ideale degli anni '50 per mostrarne invece la violenza, l'odio e il razzismo sotterranei.è Gardner Lodge, un padre apparentemente perfetto in una apparentemente idilliaca piccola comunità, ma che in realtà nasconde un segreto. Una dark comedy capace di divertire e inquietare come solo i Coen riescono a fare. Il cast include anche. Su Rai Play.Uno dei più interessanti film italiani degli ultimi anni, oltretutto girato quasi completamente in interni (e dunque stranamente “giusto” per questo frangente storico). Un adattamento in chiave moderna dell'omonima opera teatrale di, diretto da(Il giovane favoloso, Capri-Revolution) e interpretato da un intensonei panni di Antonio Barracano, boss, anzi “sindaco”, del rione Sanità a Napoli. Quando il figlio del fornaio locale si presenta alla sua porta chiedendo il permesso di uccidere il padre, Antonio decide di intervenire per riconciliare padre e figlio e salvarli entrambi. Su Rai Play.