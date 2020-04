Cinque commedie in streaming per iniziare aprile con il buon umore

Siamo finalmente giunti ad aprile, la primavera sboccia ma noi purtroppo siamo chiusi in casa. In questo momento è più che mai indispensabile una bella iniezione di buon umore, e come sempre il cinema può correre in nostro aiuto. Ecco cinque film che vi metteranno dell'umore giusto per affrontare un'altra giornata in quarantena, e dove trovarli...Una delle più grandi commedie all'italiana di tutti i tempi. Nel cast,. Sullo sfondo una Roma ancora segnata dalla guerra.mette in scena un geniale heist movie con finale beffardo, che diverte e, allo stesso tempo, è una fotografia spietata della sopravvivenza. Un film epocale, sempre attualissimo. Su Rai Play.sono un patrimonio del cinema italiano, e questo è uno dei loro titoli più riusciti. Se cercate il buon umore, non potete sbagliare con il loro cinema. Oltretutto, Mediaset Play, dove potete trovare questo film, sfoggia una bella libreria di titoli della coppia. Perché uno tira l'altro, anzi: non c'è due senza quattro.Il capolavoro comico dei. Un film ingiustamente tacciato di blasfemia quando uscì, ma che in realtà parla di libero arbitrio e della necessità di prendere decisioni senza farsi influenzare dalla massa. È sempre una lezione importante, ma lo è in particolar modo ora che rischiamo di farci trascinare in basso dalla paranoia e dall'isteria. E comunque si ride moltissimo. A patto, e ve lo raccomandiamo, di vederlo in lingua originale. Su Netflix.Difficilmente troverete un'apocalisse più divertente di questa. Vi vediamo: lo sappiamo che in questi giorni siete morbosamente alla ricerca dei film sui virus letali e le epidemie zombie. La differenza, in questo caso, è che L'alba dei morti dementi vi farà ridere molto, oltre a essere un efficacissimo film di zombie come Romero comanda. E alla fine vi darà anche una bella botta di speranza: tutto si può superare, basta tenere duro. Su Netflix e Amazon Prime Video.Siamo in presenza di una svolta storica, senza alcun dubbio. Erano decenni che l'umanità non si trovava di fronte a qualcosa del genere e la conseguenza sarà una serie di cambiamenti nel nostro stile di vita. In questa piacevole commedia,descrive molto bene l'evolversi di una società messa di fronte a un grande cambiamento, e quanto sia difficile accettare quel cambiamento, specialmente se portato da una nuova tecnologia. Downsizing parla anche di apocalisse, riferendosi però al riscaldamento globale, e di come l'umanità sia in grado di adattarsi per sopravvivere. Una bella parabola perfetta per i nostri tempi. Su Netflix.